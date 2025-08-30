Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaSilicani sui costi della Tari: "L’aumento è contenuto"
30 ago 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Silicani sui costi della Tari: "L’aumento è contenuto"

Silicani sui costi della Tari: "L’aumento è contenuto"

L’assessore replica alla polemica del consigliere Biagi

L’assessore replica alla polemica del consigliere Biagi

L’assessore replica alla polemica del consigliere Biagi

Per approfondire:

L’assessore Michele Silicani replica al consigliere Riccardo Biagi sul rincaro Tari. "Più volte, sia in commissione che in consiglio – sottolinea Silicani – prima e dopo l’entrata del Biagi in consiglio, abbiamo affrontato il tema degli aumenti della Tari. Tra l’altro per il nostro comune si è trattato dell’aumento più contenuto, praticamente la variazione Istat (2% medio) e con un leggero adeguamento che più che altro interessa le attività commerciali. Sono stati salvaguardati i nuclei familiari con redditi più bassi e contenuti i costi ai nuclei familiari numerosi. Ricordo a Biagi, ma anche alla cittadinanza, che tutti i Comuni di Ersu in Rete Ambiente scontano anche una inflazione del 14% calcolata sul biennio 2023-2025 per effetto della crisi internazionale. Arera, che è l’ente sovraordinato che calcola la tariffa per i comuni, vi aggiunge anche l’aumento dei costi del carburante e del personale, che in alcuni casi raggiunge il 10-15%. Quindi, rispetto agli altri 54 Comuni in Rete Ambiente che hanno subito anche aumenti del 25-28% sulla tariffa o adottato la politica del “rinvio” al biennio successivo, abbiamo preferito forme di contenimento immediato della spesa (si va dalla distribuzione dei kit, all’apertura del Centro di raccolta della Ceragiola, alla rimodulazione di alcuni servizi) che stanno funzionando al punto che siamo riusciti a contenere i costi e limitare così il ritocco della Tari al 2-3% annuo per il biennio 2025-2026".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

InflazioneRifiuti