Padre e figlio salvati in mare: la corrente li trascinava al largo

Lido di Camaiore, 27 luglio 2023 – Salvataggio in mare nel primo pomeriggio di oggi a Lido di Camaiore: intorno alle 15 un ragazzino tedesco si era allontanato dalla riva finendo in una buca davanti al bagno Ariston e il padre, per soccorrerlo, lo aveva raggiunto a nuoto.

Entrambi si sono poi trovati in estrema difficoltà a tornare a riva a causa della corrente forte: a questo punto si sono allertati tutti i bagnini degli stabilimenti balneari interessati.

Sono partiti ben quattro patini di salvataggio per recuperare le due persone a largo, a circa 200 metri dalla riva. Per fortuna tutto si e’ risolto nel migliore dei modi. I bagnini intervenuti sono: Maurizio Briozzo del bagno Nilo, Matteo Giacone e Niccolo’ Scatena dell’Ariston, Tommaso Barbieri del bagno Patrizia e Pietro Fialdini del Pardini. Un lavoro di squadra che ha permesso di sventare il peggio e di garantire la dovuta sicurezza in mare.