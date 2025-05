Carrista e autore. Umberto Cinquini ospite al Fienile

In un villaggio collinare della Versilia, Camaiore, la vita di gastone Pacelli scorre senza emozioni e ruota intorno alla chiesa dove don Dino insegna l’amore come unico valore: niente può violare le regole del dogma, eppure in quella vita "normale" accade qualcosa che scompiglia le carte del destino. Cosa? Per conoscere questa storia avvincente, e attuale per il tema che racconta,bisogna leggere il terzo romanzo di Umberto Cinquini (nella foto) carrista di professione, ma scrittore per passione. Il romanzo si intitola "Lo sguardo di Santa Lucia" ed è stato pubblicato nel 2024 nella collana "Lgbtq+" diretta da Baeli e Mazza e distribuito da Libro.co Italia.

Un romanzo nel quale Umberto Cinquini sviluppa un antico pettegolezzo trasformandolo in una storia dal messaggio forte: il no ad ogni forma di ingiustizia. Nel titolo e nell’immagine di copertina: Umberto Cinquini utilizza anche una dose della fantasia e dell’estro con la quale quali realizza i suoi carri.

E oggi alle 17 Umberto Cinquini sarà ospite della Biblioteca di Quartiere Circolo il Fienile dove con Chiara Bisconti, viareggina, presenterà il suo romanzo. Cinquini, padre viareggino e madre statunitense non ha bisogno di presentazioni. Cosa significa per lei scrivere? "È una passione e mi fa stare bene. E’ una sorta di terapia". Un modo come un altro per dire che farà un altro romanzo.

Maria Nudi