Anziana rischia di affogare Il bagnino di 75 anni si butta e la salva dalle correnti forti

Rischia di affogare, ma la salva il bagnino di 75 anni. Una storia a lieto fine quella che ieri ha visto protagonista una donna e lo storico bagnino Alberto Giannotti (nella foto). Ci troviamo tra il lo stabilimento Paradiso e la spiaggia libera La Rotonda. Sono le 18.30 manca poco alla fine del servizio di sorveglianza, la 70enne scende verso la riva e si butta in mare, intorno a lei diverse persone che si stanno godendo le ultime ore della penultima domenica di luglio. Inizia a passeggiare con l’acqua alle ginocchia poi si allontana sempre di più dalla battigia, il mare è mosso, una forte corrente da giorni interessa quel tratto. A sorvegliare la balneazione c’è anche Lorenzo Leonardi, un giovane bagnino di 19 anni della cooperativa Mare Sicuro. Alberto intanto tiene d’occhio la signora da un po di tempo, l’esperienza lo aiuta a prevedere le situazioni potenzialmente pericolose. "Ho visto che si stava allontanando ma lei in un primo momento non se ne era accorta —racconta—. Così Lorenzo ha fischiato, la donna ha iniziato a nuotare verso riva ma la forte corrente continuava a trascinarla fuori. Abbiamo preso il pattino e siamo partiti, per poi recuperarla a 50 metri dalla riva".

Alberto è un lupo di mare, è di Marina, sulla spiaggia ha passato tutta la sua vita. "Ho sempre fatto questo, mi piace il salmastro sulla pelle e i giovani bagnini di oggi li mangio a colazione. Però una volta le persone ci ascoltavano di più, oggi meno. Venerdì scorso abbiamo salvato tre ragazzi stranieri, uno portato via in ambulanza e altri 2 ragazzi italiani che si sono trovati in difficoltà. La situazione nel tratto in questione è diventata complicata perché c’è una forte corrente". Su questo punto si concentra anche il responsabile della cooperativa Alessandro Barattini.

"Sono giornate impegnative con un canale proprio di fronte alla spiaggia libera che trascina le persone al largo. Stiamo facendo salvataggi ogni giorno. Purtroppo non c’è una cultura del mare, le persone arrivano e si buttano senza rendersi conto di quali siano i pericoli che corrono. Pochi giorni fa abbiamo recuperato un uomo francese con il figlio disabile a 100 metri da riva, finiti anche loro nel canale. Oggi sono arrivato a chiudere il salvataggio, ho dato una mano per equilibrare il pattino durante il ritorno, con il mare che era agitato. Chiedere info al bagnino è fondamentale".

Patrik Pucciarelli