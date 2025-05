Lido di Camaiore (Lucca), 15 maggio 2025 - A Lido di Camaiore, il festival Solo per una notte cerca artisti di strada. Il festival dell’arte, della creatività e dell’effimero si terrà sabato 7 giugno sul Lungomare Europa. Sarà un viaggio lungo oltre due chilometri tra performance, installazioni, musica, danza, teatro di strada, laboratori e visioni oniriche che trasformeranno per una sola notte il lungomare in un palcoscenico a cielo aperto. Il festival lancia la call: "Sei un artista di strada, un musicista, un disegnatore, uno scultore o magari un mago? Hai un impianto indipendente e uno spettacolo da proporre? " Solo per una notte offre alcuni spazi di visibilità a margine della programmazione ufficiale, pensati per artisti, collettivi e associazioni culturali che desiderano presentare la propria arte al pubblico del festival.

Gli spazi disponibili prevedono un’area massima di 4x4 metri e non includono impianti tecnici né supporto logistico. Per partecipare, è possibile inviare la propria proposta entro il 25 maggio a: [email protected]. Bisogna indicare: cosa fai, durata dell’esibizione, esigenze di spazio e autonomia tecnica. Se selezionato, sarai ricontattato per confermare la partecipazione. "Accade tutto solo per una notte. E potresti esserci anche tu".