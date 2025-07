E/state leggendo. Sigfrido Ranucci è il primo ospite

L’estate di Lido di Camaiore si arricchisce di un altro evento culturale, ovvero una carrellata di autori e di libri di successo. Da oggi fino a domenica va in scena infatti la tre giorni "E/state leggendo", una nuova rassegna letteraria che si svolgerà nella piazza del Pontile di Lido di Camaiore. L’evento è ideato dalla Diffusione del Libro ed è co-organizzato con il comune di Camaiore, l’associazione Balneari, l’associazione albegatori e il Centro commerciale naturale di Lido.

Stasera alle 21,30 Sigfrido Ranucci presenta "La scelta", edizioni Bompiani, libro in cui, per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro. Nuovo appuntamento domani alle 21.30 quando Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, autore di svariati bestseller e podcast di successo, parlerà di "Instant persuasion", edizioni Gribaudo. La giornata finale è domenica quando alle 21,30 Fabio Genovesi presenterà "Mie magnifiche maestre", edizioni Mondadori. Ad aprire la serata alle 21 sarà Erika Pucci, autrice locale, con il suo ultimo romanzo "Come un taglio nel sale", edizioni Gfe. La serata sarà presentata da Andrea Montaresi, moderata da Vezio Moriconi e Sandra Maria Tedeschi leggerà alcuni estratti. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Grand Hotel Riviera, in piazza Matteotti. L’evento sostiene il movimento "Articolo 230".