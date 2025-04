Rigenerazione di Lido. Completato il restyling in via Roma Capitale

Con la riasfaltatura della carreggiata e il rifacimento della segnaletica a terra, è terminato l’intervento di riqualificazione di via Roma Capitale a Lido, una delle arterie principali della frazione rivierasca. Il tratto interessato è quello tra via Italica e via Toniolo: 300 metri di strada totalmente rigenerata, per una spesa di 350 mila euro. L’intervento è di fatto la prosecuzione dell’opera, terminata nel 2022 e costata oltre un milione, che ha visto via Roma Capitale essere completamente rigenerata nel lungo tratto che da via del Fortino si innesta con la via Italica.

Rimanevano ancora diverse centinaia di metri da rigenerare, ormai in degrado: ne sono stati ripristinati 300, con la risistemazione complessiva di entrambi i marciapiedi e totale riasfaltatura del manto stradale, che presentavano forti sconnessioni, avvallamenti e buche, dovute anche alle radici delle alberature presenti, che ne pregiudicano gravemente la praticabilità e il transito in sicurezza, sia veicolare che pedonale. In più, è stata realizzata la nuova rete di fognatura bianca (prima assente), con caditoie per acqua piovana. Restano da installare i nuovi pali di illuminazione pubblica, che saranno uguali a quelli presenti nel tratto rigenerato nel 2022, per i quali si dovrà attendere il mese di maggio per problemi nel reperimento.

"Stiamo proseguendo il piano di rigenerazione urbana di Lido di Camaiore iniziato ormai oltre 10 anni fa – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; nel 2012, la passata amministrazione ereditò una situazione molto pesante: tantissime strade dissestate, alcune quasi inagibili. Nello scorso mandato abbiamo investito tante risorse per il completo di via Roma Capitale, via Gasparini, via Adua, via Don Minzoni, via Buonarroti, via Massei, via Perasso, via delle Ginestre, via Manfredi, via Forlanini, via Pellegrinetti, via Hack, via Pellico, via Garibaldi, con un investimento complessivo che sfiora, ad oggi, i 10 milioni di euro. Il lavoro da fare è ancora molto, ma, anno dopo anno, stiamo restituendo decoro e bellezza al nostro litorale".

Ma l’impegno non finisce qui. "A breve termineremo anche l’intervento su via Marconi – prosegue il sindaco – che deve essere riasfaltata dopo gli importanti interventi ai sottoservizi: saranno altri 340 metri di strada ripristinata. Tante sono le cose da portare avanti: dalla pista ciclabile da terminare in via delle Serre a quella, praticamente terminata, lungo tutto il Lungomare, che a breve inaugureremo. Ma anche l’impegno sulla rigenerazione delle nostre strade non termina qua: vogliamo intervenire su via Carducci, via I Maggio, via Vittorio Veneto, via Papini, solo per dirne alcune. Passo dopo passo, riusciremo a ripristinare sempre più ordine e decoro dove ora non c’è. Proprio come abbiamo fatto con via Roma Capitale".