"Passeggiata. Serve un tavolo di confronto"

Aprire un confronto Comune-commercianti prima di avviare i lavori di riqualificazione della Passeggiata a nord di piazza Mazzini. Lo richiede la Confesercenti, secondo cui proprio per la portata storica dell’intervento è necessario un tavolo di lavoro tra Comune e associazioni di categoria per comprendere – dice Francesco Giannerini, presidente di Confesercenti – le modalità dei lavori e portare il nostro contributo affinché l’impatto sulle attività commerciali sia il minore possibile". Giannerini concorda sul fatto che vada fatto di tutto per rendere più bella la citrtà "ma proprio per la portata e l’impatto che questi lavori avranno sulle attività commerciali e sui residenti – prosegue Giannerini – sarebbe necessario un filo diretto con il Comune in modo da poter eventualmente dare il nostro contributo per quello che ci compete".

Secondo il presidente di Confesercenti "è giusto pensare alle conseguenze dei lavori sul carnevale e quindi pensare al primo lotto in questa ottica. Ma non dobbiamo dimenticare che la Passeggiata ospita decine di dehor e il mercato settimanale del giovedì". Per questo sarebbe opportuno un tavolo tecnico nel quale l’amministrazione comunale presenti le modalità dell’intervento e le sue idee per conciliare i lavori ed il commercio per evitare – conclude – di trovarsi impreparati. Sicuramente non spetta a noi entrare nel merito della tipologia dell’intervento per il quale i tecnici hanno tutte le competenze affinché renda ancor più unica la nostra Passeggiata. Spetta a noi, invece, contribuire a ridurre l’impatto sulle attività commerciali sia a posto fisso che ambulanti proprio attraverso un dialogo con l’amministrazione e evitare eventuali problematiche".