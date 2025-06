Approdo della Madonnina: "Sarà moderno e inclusivo". I lavori cominceranno a ottobre

Oltre 500 posti barca, ampio spazio per la nautica sociale, ormeggi gratuiti per le associazioni del terzo settore: questo è l’approdo della Madonnina, ritrovato (e rinnovato) fiore all’occhiello del porto turistico di Viareggio che in questi anni è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che sono tutt’ora in atto. Un piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro (escluso “il triangolino”) che trasformerà l’approdo di Viareggio in uno dei più moderni del Mediterraneo. Nel talk show all’interno dello Yachting destination Events, il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente di Icare Moreno Pagnini hanno illustrato i dettagli della fase due del progetto con investimento da 6 milioni e mezzo a carico proprio di I-Care che ha già pubblicato il bando di gara. Terminate le procedure per l’appalto, i lavori, che dureranno un paio di anni con sospensione estiva, inizieranno a ottobre. Oltre alla riqualificazione dei posti barca (con possibilità di approdo di yacht da 40 metri) sarà realizzato anche un molo frangiflutti pedonale totalmente inclusivo anche per le persone con disabilità.

Resta al momento esclusa dal progetto la riqualificazione del Triangolino che è la fase 3 dell’ampia ristrutturazione dell’approdo turistico e che prevede la possibilità di ospitare imbarcazioni oltre i 30 metri. Per la progettazione e finanziamento al momento si è sfilata la Regione. Per questo dovrà provvedere con le proprie forze il comune di Viareggio. "Ci siamo già attivati – assicura il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Abbiamo già avuto numerose richieste da parte dei privati e fondi di investimento interessati a finanziare l’opera. Ovviamente lavoriamo per individuare le procedure di correttezza e trasparenza come si richiede a una pubblica amministrazione".