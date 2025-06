Rocca di Corvaia. Privato paga la fontana

È tornata in funzione la frequentatissima fontana del Fontanaccio a Ripa, chiusa nei giorni scorsi per consentire gli interventi di ordinaria pulizia. Una interruzione del servizio di due giorni per svolgere le opere di ripulitura delle vasche, il restauro della porta della struttura che le ospita, il taglio dell’erba nello spiazzo antistante la fontana e lo sbiancamento dei marmi. "Gli interventi di pulizia delle vasche interne – spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – sono stati l’occasione per svolgere un generale restyling del Fontanaccio. Gli interventi di restauro condotti tre anni fa, l’installazione di una panchina, il riordino della sosta con un parcheggio a disco orario sulla attigua via De Gasperi assieme alla delimitazione di un percorso pedonale, hanno permesso di rendere perfettamente fruibile questo spazio". In tema di acqua c’è anche la novità dell’installazione di una fontana sul percorso della rocca di Corvaia, offrendo così un servizio a quanti si incamminano alla scoperta di questa area, recentemente riportata alla ribalta nell’ambito del più ampio progetto di recupero del Parco archeo-urbano della rupe che sovrasta il paese di Corvaia. "A seguito di un convegno organizzato dall’assessore al turismo Tessa Nardini – aggiunge Bernardi – con visita guidata alla rupe, si è ravvisata la necessità di mettere a disposizione un servizio essenziale, qual è appunto una fontana, anche in considerazione del fatto che l’area è spesso meta di famiglie con bambini. Grazie alla disponibilità dell’imprenditore Attilio Bindi, è stato realizzato questo intervento che rappresenta un fondamentale punto di ristoro per i visitatori che frequentano e che frequenteranno sempre più questa zona da riscoprire attraverso la sua lunga storia".

Fra.Na.