Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaViolenza sessuale FirenzeVintedAllerta meteoUcciso da fulmineCubo nero, il caso
Acquista il giornale
CronacaRenzo Piano in città. Visita prestigiosa
2 set 2025
DANIELE MASSEGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Renzo Piano in città. Visita prestigiosa

Renzo Piano in città. Visita prestigiosa

Il celebre architetto è stato invitato dallo scultore Kan Yasuda. Bresciani: "Ha apprezzato tanto. piazza Duomo e il Sant’Agostino".

Da sinistra lo scultore Kan Yasuda, il vicesidnaco Francesca Bresciani, l’architetto Renzo Piano e il maestro artigiano Giorgio Angeli

Da sinistra lo scultore Kan Yasuda, il vicesidnaco Francesca Bresciani, l’architetto Renzo Piano e il maestro artigiano Giorgio Angeli

Per approfondire:

La Piccola Atene continua ad essere meta di visite di assoluto prestigio. Come quella che sabato pomeriggio ha portato in città Renzo Piano, figura chiave dell’architettura internazionale degli ultimi 40 anni, giunto in Versilia per la mostra dell’estate "Oltre la forma" dell’artista giapponese Kan Yasuda, allestita in città dallo scorso giugno e in calendario fino al 21 settembre. È stata proprio l’amicizia di lunga data tra Yasuda e Piano a favorire un incontro in cui si è parlato di tutto, inclusa la collaborazione per "Touchstone", l’opera di Yasuda installata a Sydney davanti alle torri realizzate da Renzo Piano, e che i diretti interessati, insieme al maestro artigiano Giorgio Angeli, hanno ricordato passeggiando lungo l’intero percorso della mostra, da piazza Carducci fino alle due sale del chiostro di Sant’Agostino.

Ad accompagnarli c’erano il vicesindaco Francesca Bresciani e una rappresentanza degli uffici cultura e turismo del Comune. "È stato un onore, accogliere una personalità di così grande levatura e autorevolezza come Renzo Piano – sottolinea Bresciani – e una bella emozione ascoltare le parole di apprezzamento che ha avuto per la nostra città. In particolare per piazza Duomo, che ha descritto come ambiente unico e ideale, per ospitare installazioni artistiche monumentali, e per la chiesa di Sant’Agostino, dalla quale è rimasto profondamente colpito". Terminata la visita, durata oltre un’ora, il vicesindaco Bresciani ha omaggiato l’ideatore del "Centre Pompidou" di Parigi con alcune pubblicazioni dedicate a Pietrasanta e un piccolo gadget del Museo dei bozzetti. L’ennesimo "colpo" messo a segno da una città che sogna il titolo di capitale dell’arte contemporanea 2027.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mostre