Premio letterario. Una finale tutta in rosa. Ora la palla ai giudici

Nella splendida cornice del Podere Lovolio è stata presentata ufficialmente la cinquina dell’edizione 2025 del Plm – Premio Letterario Massarosa. Le opere, selezionate dalla Giuria tecnica, saranno adesso consegnate alla giuria popolare che dovrà leggerle e scegliere il vincitore assoluto durante la serata finale in programma il 15 novembre al Teatro Vittoria Manzoni.

L’evento, atteso con grande interesse dagli appassionati di letteratura, ha visto la partecipazione di numerosi lettori, critici e rappresentanti del mondo culturale, creando un’atmosfera di entusiasmo e condivisione.

Ecco autori e romanzi della cinquina: Flavia Gasperetti "La verità quando arriva è una tempesta" Bompiani, Saliha Sultan "La bambina di Kabu" Edizioni Piemme, Francesca Tumiati "Un’allegria di troppo" Feltrinelli, Chiara Bianchi "II canto della fortuna" Adriano Salani Editore, Milena Palminteri "Come l’arancio amaro" Bompiani. Una cinquina di altissimo livello, tutta al femminile, uno spaccato della letteratura contemporanea come ormai da tradizione per il premio letterario, punto di riferimento della cultura a livello nazionale.

"Siamo davvero soddisfatti del lavoro della giuria tecnica a cui va il nostro ringraziamento - commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato – la proclamazione della cinquina è un passaggio fondamentale di ogni edizione, adesso inizia la lettura dei giudici popolari, elemento distintivo del Premio e segno di grande partecipazione e passione dei lettori".

"Siamo onorati di aver ospitato al nostro Podere Lovolio la presentazione della Cinquina – commenta il dott. Giuseppe Scibetta presidente della Fondazione Pomara Scibetta Arte, Bellezza e Cultura – un luogo di arte e natura ormai profondamente legato al Premio Massarosa".

"Buona lettura e buona fortuna alle autrici – conclude la Sindaca Simona Barsotti – cinque donne, cinque voci diverse che raccontano storie personali e collettive con grande profondità".

La proclamazione della cinquina rappresenta dunque non solo l’avvio della fase decisiva del Premio, ma anche un momento di festa per la città di Massarosa, che da anni accoglie e sostiene questa manifestazione diventata un appuntamento imprescindibile nel panorama culturale italiano. Il premio letterario continua così a rinnovare la sua missione originaria: avvicinare la letteratura ai lettori e i lettori alla letteratura, facendo del libro non solo un oggetto di fruizione, ma un ponte di confronto, riflessione e crescita collettiva.