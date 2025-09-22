Premio Letterario. La vittoria va a Carnaroli

Con quindici voti su quarantatré (votanti effettivi), la giuria popolare ha proclamato Alessandra Carnaroli come vincitrice assoluta dell’edizione 2025 del Premio Lettario Camaiore con "Non si tocca la frutta nei supermercati, però i culi nelle metropolitane".

Questa la motivazione con cui la giuria tecnica ha inserito il libro di nella cinquina finalista. "Sferzante lucidità e crudo realismo contraddistinguono un’opera originale e variopinta, contrassegnata da innumerevoli bagliori semantici, tra femminicidi, violenze, abuso dei social, bullismo, drammi dell’immigrazione, umane indifferenze, con la donna, sovente vittima, al centro dei versi. Una poesia onesta che si caratterizza per epigrammi e passaggi gnomici, attenta a cogliere ciò che spesso rifuggiamo quando non derubrichiamo: uno squarcio (anche sarcastico) sulle coscienze impaniate e in sonno".

"Sono emozionata e onorata dalla vittoria di un premio tanto antico quanto importante in tutto il panorama letterario e poetico del nostro Paese e non solo – le parole a caldo di Alessandra Carnaroli –. Le tematiche che tratto sono spesso ostiche e delicate: è bello che la giuria popolare abbia premiato versi che parlano di violenza, in tante sfaccettature. Un modo in più per affrontarla e combatterla, di qualsiasi tipo sia".

Red. viar.