Paura sulla Terrazza. Scoperchiato il Milena. Avvenire raso al suolo

Patini trascinati in vere e proprie capriole in aria, attrezzatura spazzata via e porzioni di copertura finite negli antistanti parcheggi. La tromba d’aria che ieri mattina ha colpito Viareggio si è concentrata sulla Terrazza della Repubblica: i danni più ingenti li ha patiti il bagno Milena, interamente scoperchiato dal vortice di vento. Il tetto in lamiera è stato strappato via ed è finito nella piscina dell’adiacente stabilimento Acquazzurra, in parte al bagno La Rondine, e perfino nelle antistanti piazzole di sosta del lungomare. "Ho sentito un rumore molto forte – racconta Marta Epifani, alla gestione del Milena – e ho visto che si stava avvicinando una tromba d’aria, così ho afferrato il cane e mi sono chiusa in casa. Il passaggio è durato pochissimo ma è stato devastante: tutta la lamiera del tetto è stata scoperchiata, interessando le cabine ma anche la zona bar ristorante con la cucina, tanto che ha piovuto all’interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco a tamponare le criticità ed è stato fatto un sopralluogo dall’ingegnere per organizzare gli interventi di sistemazione del tetto. Purtroppo abbiamo dovuto chiudere tutti i servizi e non credo che potremo accogliere le prenotazioni che abbiamo per il prossimo weekend". Al vicino bagno Avvenire le conseguenze sono tutte in spiaggia: l’arenile è stato letteralmente raso al suolo dalle attrezzature spazzate via. Tanta paura nei bagni della Terrazza dove è stato ripreso il video del passaggio della tomba d’aria, divenuto viralissimo. Immagini che parlano da sole con il cono di tempesta capace di sollevare e far roteare più volte in aria un patino.

Danni ancora da quantificare anche a Forte dei Marmi dove la burrasca ha colpito i bagni Costanza e Onda Marina 2 spezzando attrezzature e danneggiando fortemente la copertura delle cabine. A intervenire vigili del fuoco e polizia municipale.

Francesca Navari