Fratres Bozzano. La grande festa del donatore

Vertici nazionali Fratres, delegazioni dall’estero e il donatore record italiano, tutti alla festa del Gruppo Donatori Fratres di Bozzano per il 55° anniversario della fondazione. Nella sede dei donatori incontro con il presidente nazionale dei Fratres Vincenzo Manzo e le delegazioni di Bartosovce della Slovacchia, e di Swidnik e Gorlice della Polonia. A tutti la consegna di riconoscimenti da parte del presidente dei Fratres Bozzano Franco Mungai e della sindaca di Massarosa Simona Barsotti.

Momento significativo per la promozione della donazione la presenza del donatore record d’Italia Maurizio Del Buccia con ben 370 donazioni all’attivo, un numero davvero impressionante. Ha iniziato a 22 anni con l’intento di aiutare un amico poi da allora ha continuato a donare regolarmente raggiungendo un numero di donazioni che lo rende il primo donatore in Italia. A seguire il corteo con la presenza della banda e l’omaggio al monumento ai caduti prima della Messa in suffragio dei donatori defunti e della cena finale.

Una giornata per ringraziare tutti i volontari, non solo donatori, ma anche autisti, donne delle pulizie, cuoche, addetti alla preapertura delle scuole, alla gestione del cimitero, e in generale a tutti i collaboratori per le varie attività. La festa è stata anche l’occasione per fare un bilancio sull’attività: nel 2024 per i Fratres Bozzano: 647 donazioni, un risultato importante con un aumento di 12 donazioni rispetto al 2023 dove c’era stato un aumento di quasi l’8% rispetto al precedente ed il miglior risultato degli ultimi 13 anni. Il 2024 ha visto anche il traguardo complessivo delle 20.000 donazioni.