Il corteo Propal. A centinaia sfilano nelle strade della città per la pace a Gaza

Il mondo della scuola si è mobilitato per la pace a Gaza. Un corteo di circa 400 studenti e insegnanti, si sono ritrovati alle 8,30 in piazza Mazzini e hanno dato vita ad una manifestazione che ha attraversato la città: la prima tappa è stata di fronte al liceo scientifico Barsanti e Matteucci, per proseguire poi al classico Carducci per arrivare al comune. Sventolavano le bandiere della Palestina a fianco a quelle della pace e poi tanti manifesti e striscioni, tutti con l’unico intento di dire "basta al genocidio a Gaza". "Oggi abbiamo fatto Scuola in piazza – sottolinea Angela Palermo, professoressa di storia e filosofia al liceo scientifico -. Una lunga e pacifica manifestazione contro il genocidio ai danni del popolo palestinese. Ai tanti detrattori che mi chiedono se penso davvero che scioperare e partecipare a una manifestazione marginale di questo tipo possa cambiare qualcosa a livello mondiale, rispondo con le parole di Bell Hooks”: “La marginalità è un luogo radicale di possibilità, uno spazio di resistenza. Un luogo capace di offrirci la condizione di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative a nuovi mondi. Non si tratta di una nozione mistica di marginalità”. È frutto di esperienze vissute". "La manifestazione – commenta Andrea Nardi, professore di lettere al Piaggia - è stato un momento di partecipazione solidale, impegno concreto e anche gioia, perché trovarsi insieme, così tanti e con tanta voglia di esserci ha rappresentato un momento di comunione, nonostante la drammaticità degli eventi che risuonano attorno a noi. Non si tratta più di matematica, storia, inglese, si tratta di cittadinanza attiva, capire cos’è il mondo e dove sta andando. Gli studenti stamani hanno compreso cosa significa “esserci insieme”, con la propria testa e la propria voce. Questo, per il sistema educativo, è un grande successo".

Eleonora Prayer