Burlamacco fa le valigie. Percorso di promozione in Italia e oltreoceano

Il Carnevale di Viareggio si prepara a celebrare la sua prossima edizione con un percorso di promozione che attraversa l’Italia e arriva oltre Oceano.

In Colombia. Unico rappresentante europeo, il Carnevale di Viareggio parteciperà al Quarto Incontro dei Carnevali dei Caraibi, giovedì e venerdì a Barranquilla, in Colombia. Due giorni di confronti e scambi culturali sul valore identitario, turistico e sostenibile dei Carnevali, con la partecipazione di dieci Paesi dell’America Latina, 16 conferenze e due mostre. L’evento è organizzato dal Carnevale di Barranquilla, in collaborazione con l’Universidad del Norte. Vi partecipano delegazioni provenienti da Aruba, Bahamas, Cuba, Curaçao, Messico, Panama, Repubblica Dominicana e Trinidad e Tobago. Venerdì conferenza sulla storia e all’arte del Carnevale di Viareggio, curata dal conservatore del Museo Andrea Mazzi.

A Londra. A novembre il Carnevale di Viareggio sarà tra i protagonisti del World Travel Market di Londra, il più importante appuntamento per l’industria del turismo. Un’occasione preziosa per presentare a un pubblico di professionisti da tutto il mondo l’unicità della rassegna, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica,

A Napoli. Dal’1 al 3 ottobre alla Bitus – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico – Burlamacco porterà laboratori creativi di cartapesta e narrazioni dedicate agli studenti. In programma anche una conferenza sulla storia della manifestazione e sull’arte della cartapesta con la partecipazione del carrista Michele Cinquini.

A Gambettola. Fino al 30 settembre al Cinema Teatro di Gambettola viene ospitata la mostra “Scherza coi Santi”, ideata dal vescovo Paolo Giulietti e realizzata dalla Fondazione Carnevale. Dopo essere stata allestita in sei chiese di Viareggio durante l’estate, l’esposizione – che raccoglie bozzetti allegorici ispirati al mondo ecclesiastico – arriva ora nell’ambito della rassegna Carnevali in Festa, organizzata da Gambettola Eventi.