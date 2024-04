Nozze vip a Forte dei Marmi, a luglio il matrimonio di Ciavarro jr e Incorvaia

Forte dei Marmi, 3 aprile 2024 – Si preannuncia come il matrimonio più mediatico. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia avrebbero scelto proprio Forte dei Marmi per celebrare, a luglio, le nozze anticipate in tv e sulle riviste di gossip. La notizia circola da alcuni giorni anche se sull’organizzazione del mega party vige il più stretto riserbo. I due ex gieffini sono ormai pronti al grande passo.

Nonostante la differenza d’età (ai tempi del Grande Fratello lei ne aveva 39 e lui 28), si sono innamorati proprio all’interno della Casa. Per Clizia quello con Ciavarro non è il primo matrimonio: la bionda influencer è infatti divorziata da Francesco Sarcina, cantautore de Le Vibrazioni, dal 2019. Ciavarro jr le avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Capodanno (confermata con un anello di fidanzamento mostrato sui social a gennaio) e da quel momento i due hanno svelato alcuni dettagli dei festeggiamenti raccontando di voler celebrare i fiori d’arancio l’11 ottobre in Campania. Ma poi la coppia avrebbe deciso – anche per venire incontro alle esigenze di mamma Eleonora Giorgi attualmente costretta a faticose terapie a causa della malattia che l’ha colpita – di anticipare i tempi. E visto che la coppia è ormai affezionata alla Versilia, la scelta per il giorno del "sì" sarebbe caduta proprio su Forte dei Marmi: circa cento invitati sulla spiaggia di uno degli stabilimenti balneari più di livello e poi tutti in discoteca fino all’alba.

"Mia figlia Nina sarà la mia damigella e mio figlio Gabriele sarà il mio paggetto. Porteranno le fedi e spargeranno petali di rosa" ha anticipato Clizia Incorvaia in una delle interviste rilasciate, dopo aver comunicato ai follower di essersi spostata da Roma a Milano per scegliere l’abito da sposa. E mentre le bocche restano cucite, è già sicura la presenza delle troupe Mediaset (Ciavarro da tempo è volto del programma Forum condotto da Barbara Paolombelli) a seguire passo passo la festa di luglio. Con un indubbio ritorno di immagine per la Versilia. Che, ancora una volta, torna ad essere scenario prediletto per nozze da favola.

Francesca Navari