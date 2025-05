Nel Camposanto riposano anche i musulmani

La grande famiglia della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, custode dei valori della cristianità e del cattolicesimo, che ha scritto pagine di storia importanti anche per quanto riguarda il servizio di onoranze funebri (gratuito per gli indigenti), ha allargato gli orizzonti e ha aperto ad altre confessioni. E’ successo da quando, nel 2015, è diventato presidente Gabriele Cipriani (nella foto): da allora nel Camposanto Monumentale riposano anche salme di confessioni diverse nell’ottica della grande sensibilità del presidente e del suo staff che ha modificato la storia dell’Arciconfraternita. E così, caso per caso, il Camposanto ha accolto le salme, una decina in tutto, anche di persone musulmane.

"Il presidente – spiega Mauro Pardini – ha un grande cuore e una grande sensibilità e se accade che una famiglia di confessione diversa si rivolge a noi non ci sono barriere e distinzioni: vince la pratica del cuore. Tante storie, ma una in particolare mi ha colpito. Alcuni anni fa una donna musulmana, Fatima, ha perso la vita in un incidente stradale i familiari si sono rivolti a noi e il presidente ha accolto questa richiesta. Davanti a una tragedia l’amore e la solidarietà, come è giusto che sia, hanno prevalso. E’stato officiato un unico funerale alla presenza del sacerdote e dell’Imam. Una scelta fatta nel solco dell’insegnamento di Papa Bergoglio". Del resto la Misericordia già nel passato, nel 1910, ha dato l’opportunità agli americani e inglesi di avere un luogo per loro i defunti dove pregare e andarli a trovare.

M. N.