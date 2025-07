Addio al dottor Cavirani. Medico di famiglia, punto di riferimento per tutta la comunità

Seravezza, 20 luglio 2025 – E’ scomparso a 69 anni Giuseppe Cavirani. Amatissimo e stimatissimo medico di famiglia oltre a essere punto di riferimento per numerose famiglie del territorio, aveva dato un determinante contributo all'organizzazione del settore medici della Croce Bianca di Querceta”, si legge nel ricordo pubblicato sui social dall’amministrazione comunale di Seravezza.

Il dottor Cavirani è scomparso ieri, 19 luglio. La salma è nella sua abitazione, in via Asilo n. 349 a Querceta, da dove sarà trasferita lunedì 21 luglio nella chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta per le esequie, fissate per le 15.30. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza alla moglie Lucia e al figlio Riccardo. “Non fiori ma offerte in favore della Croce Bianca di Querceta”, fa sapere il Comune.