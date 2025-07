Una comunità in lutto, è morto Alberto Mugnaini stimato costruttore navale

Viareggio, 20 luglio 2025 – Se ne è andato dopo una breve malattia un grande protagonista della storia della darsena viareggina. È morto Alberto Mugnaini, quasi novantenne, che ha interpretato il suo lavoro di artigiano della nautica come se fosse un’arte e, anzi, artista era considerato davvero dai grandi personaggi della cultura italiana. I suoi familiari conservano ancora oggi un affettuoso biglietto con dedica di Sergio Leone, maestro del cinema italiano nel quale lo definisce “eccellente artista e grande uomo di mare, che vuol dire doppiamente artista”. Domani alle 16 si celebreranno i funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta, in località Migliarina a Viareggio. Costruttore navale di professione, arredatore per hobby, senza dubbio grande artista e grande marinaio, Mugnaini era un maestro nell’arte del ferro battuto, pittore apprezzato, senza dubbio artista di nome e di fatto, anche nel suo modo di vivere.

“Un dono per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di vivergli accanto – lo ricordano i figli Davide, amministratore unico del cantiere navale Seven Stars, e Daniele – di poter lavorare con lui e cogliere la sua genialità e la sua profondità. Con il giubbotto blu impolverato e pieno di trucioli, gli occhi intelligenti, la sigaretta in mano e il sorriso sulla bocca, ha saputo coinvolgere personaggi famosi del mondo dello spettacolo, delle arti e della politica, nell’universo poco noto dell’artigianato locale viareggino, interpretato con il genio dell’artista”,

Nella sua apparente semplicità, con cui sapeva mettere a suo agio chiunque, ma con la sua immensa genialità e intelligenza, ha saputo regalare pillole di saggezza, aneddoti indimenticabili, ma soprattutto ha saputo entrare nel cuore di chi gli è stato vicino, dove rimarrà per sempre presente ed indimenticato. E il lavoro di costruttore navale, dopo avere iniziato come dipendente del gruppo Benetti decise di mettersi in proprio con una sua officina, non lo descriveva fino in fondo, tanto che quella sua straordinaria capacità di lavorare il ferro battuto lo portò anche a realizzare, circa 40 anni fa, una mostra, “L’antico e il moderno nell’arredo navale“, capace non solo di delineare le sue qualità creative ma anche di innovatore nel mondo della nautica, da sempre un fiore all’occhiello del Made in Italy, nel mondo.

Nell’occasione della mostra incontrò anche l’ex presidente della repubblica, Sandro Pertini, in vista al distretto nautico viareggino subito dopo la fine del suo settennato al Quirinale. Mugnaini ha saputo essere un faro in famiglia, ma anche un punto di riferimento per tutto il distretto nautico della Toscana.