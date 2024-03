La morte di Leonardo Brown ed Emma Genovali: incidente probatorio. Fissata l’udienza

Viareggio, 30 marzo 2024 – Si svolgerà venerdì 19 aprile l’incidente probatorio disposto dal Tribunale di Lucca per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente stradale in Darsena in cui persero la vita due ventenni, Leonardo Brown ed Emma Genovali. Nel corso dell’udienza sarà depositata la perizia tecnica fatta – su incarico del Gip Alessandro Dal Torrione – dall’ingegner Riccardo Bertini di San Miniato. Sarà dunque la prima occasione in cui potranno essere messe a confronto la perizia del Ctu con le ricostruzioni della dinamica elaborate dai consulenti delle parti offese (Leonardo ed Emma) e da quelli della difesa del motociclista. Con la perizia tecnica in mano, il pubblico ministero potrà procedere con le indagini e valutare se richiedere il rinvio a giudizio oppure no.

Il drammatico incidente in cui persero la vita i due fidanzati di Viareggio presenta molti lati oscuri e ancora tutti da chiarire e valutare. Leonardo ed Emma stavano viaggiando in via dei Pescatori in sella a una bici con pedalata assistita quando, intorno alle 11,30 di martedì 4 luglio, all’incrocio con via Giorgetti, in Darsena, sono rimasti coinvolti nell’incidente con una moto guidata da un operaio, rimasto illeso, che usciva da un cantiere navale e percorreva via dei Pescatori. Le condizioni dei due fidanzati – che stavano andando al mare per godersi una bella giornata di sole – risultarono subito molto gravi ai soccorritori intervenuti sul posto, insieme alla polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Malgrado gli sforzi dei sanitari dell’ospedale di Cisanello, che non hanno lasciato niente di intentato nella cura di entrambi, non c’è stato nulla da fare. Leonardo morì dopo una settimana, mentre Emma spirò dopo due mesi di agonia.

Riccardo Bertini, ingegnere e perito incaricato dal Gip, sarà presente in aula così come gli avvocati Gialuca Santini e Simone Lepore con il consulente, ricostruttore cinematico Nicola Bartolini. Tanto l’avvocato quanto il perito viareggino sono stati incaricati direttamente dai familiari di Emma al fine di tutelare la posizione della giovane. La famiglia di Leonardo Brown si è invece affidata all’avvocato Cristiano Baroni, mentre l’operaio motociclista è tutelato dall’avvocato Guido Maria Tacchi. Il complesso accertamento è stato eseguito in contraddittorio con i tecnici delle parti offese e indagate e si è concluso nel mese di marzo.