“Ora sei con il tuo Leo che ami tanto”. L’addio del padre a Emma, morta 2 mesi dopo il fidanzato

Viareggio, 18 settembre 2023 – La dedica “Al mio papà Giuseppe”, accompagnata da un cuore e dalla firma “Emma Genovali”. È la foto che il padre di Emma, morta 70 giorni dopo il fidanzato Leonardo Brown, ha pubblicato su Facebook per dare l’ultimo saluto a sua figlia, deceduta dopo 70 giorni di agonia da quel tragico incidente in via dei Pescatori, a Viareggio.

"Ora sei in un posto migliore, con il tuo Leo che ami tanto, con il tuo miglior amico Raul, con Fenomeno Ale, e Aurora Angello Azzuro… Tu ranocchietto, sei qua con me ...”. Queste le strazianti parole del padre Giuseppe Genovali sui social.

Il tragico incidente in cui rimasero coinvolti i due fidanzati avvenne la mattina dello scorso 4 luglio in Darsena. I due ragazzi, 20 anni lei, 21 lui, si trovavano su una bici elettrica che si scontrò con una moto. Entrambi i ragazzi furono ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale Cisanello. Leonardo è morto una settimana dopo. Emma è rimasta in ospedale per 70 giorni lottando fino all’ultimo, fino a quando giovedì 14 settembre non si sono infrante le speranze.

Fu la zia di Emma a dare la notizia con un messaggio d’addio sui social: “La nostra Emma ha trovato il suo sole e l'ha raggiunto, lasciandoci... è così bella che lui l'ha tenuta con sé per illuminare ancora ogni giorno le nostre vite”.