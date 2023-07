Incidente di Viareggio, Leonardo non ce l’ha fatta

Viareggio, 11 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta Leonardo Brown, il giovane coinvolto insieme alla fidanzata in un drammatico incidente stradale a Viareggio. Da giorni Leonardo era in stato di morte cerebrale. In serata è arrivata la notizia della morte.

Restano gravi le condizioni della ragazza, ricoverata all’ospedale di Cisanello in rianimazione.