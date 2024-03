Varato da Rossinavi il super yacht per la ricerca marina

Viareggio, 30 marzo 2024 – È il primo grande yacht costruito da Rossinavi del tipo “Expedition”. Si chiama Akula, ha una lunghezza di 60 metri, e il suo proprietario svizzero ha scelto il cantiere viareggino per avere una nave da diporto che userà molto. Tra le altre attività, Akula sarà attrezzata per sviluppare e sostenere attività di ricerca marina, nel suo prossimo giro del mondo. Una sua caratteristica è quella di potere navigare per un mese senza rifornimenti. "L’armatore tiene molto a vari progetti filantropici – afferma Federico Rossi , direttore operativo del cantiere – e ha voluto una barca full custom, proprio come da lui desiderata, con un ampio spazio aperto capace di stivare una varietà di accessori, tra cui due tender di 9 metri e attrezzature subacquee. Ha una velocità massima di 14 nodi e di crociera di 12 nodi, oltre a grande autonomia a velocità economica. Risultati importanti considerando le sue 1.250 tonnellate".

Tra le novità, la stazione di manovra è stata spostata sottocoperta per lasciare libero un ponte di osservazione. Il solarium è stato configurato come area tecnica, mentre il design degli interni offre un’atmosfera accogliente ed elegante per gli ospiti. Di rilievo, nella tecnica costruttiva, sono alcune delle soluzioni ottimizzate appositamente per questo progetto, che ha pochissimi simili al mondo nella categoria grandi motoryacht. Ha un inconfondibile colore rosso dello scafo e spicca per le linee innovative. Rossinavi ha recentemente avuto diversi vari tra cui quello del 66,57 metri Alchemy a marzo 2023, e del 49,9 metri No Stress Two, ad aprile. Attualmente è in lavorazione anche il catamarano di 43 metri Sea Cat, per la conquista di un altro prestigioso primato.

Intanto è stato varato, dal cantiere sui Navicelli a Pisa, il 50 metri “Bel 1”. "L’obiettivo era combinare coerenza stilistica - conclude Federico Rossi – con dimensioni extra. Ad esempio sul flybridge di 145 metri quadrati". Il super yacht completamente personalizzato e interamente in alluminio, ha il design esterno di Fulvio De Simoni Yacht Design e il design degli interni di Enrico Gobbi - Team For Design.

Walter Strata