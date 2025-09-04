Miss Carnevale. Musica e bellezza, un ricco weekend

È un saluto all’estate all’insegna della musica, della bellezza e delle tradizioni quello che la città ha preparato fra centro storico e Marina per il weekend. Si parte oggi, con data di riserva domani in caso di maltempo, in piazza Duomo con la sfida di bellezza fra le dieci contrade per incoronare Miss Carnevale di Pietrasanta 2026: appuntamento alle 21.30 per una serata condotta "in tandem" da Francesca Navari e Fabrizio Diolaiuti. L’evento ha un "padrino" d’eccezione: Mario Lavezzi, compositore, cantautore e produttore discografico, firma di molti successi per due "prime donne" della canzone italiana come Loredana Berté e Fiorella Mannoia.

Secondo "atto" sabato in piazza XXIV Maggio a Tonfano con la "Notte del pontile" che celebra con musica e fuochi d’artificio il "compleanno" della passeggiata sul mare di Marina di Pietrasanta. Si parte alle 21 con i Radiokaos che accompagneranno la piazza allo spettacolo piromusicale, curato dalla ditta Diego Fuochi d’Artificio di Lucca, in programma alle 22. Arte pirotecnica e musicale daranno vita a una performance emozionante e coinvolgente: alla fine via libera ai più grandi successi della musica italiana, dagli Anni ‘80 ai giorni nostri con i Radiokaos che intratterranno gli spettatori fino a mezzanotte.

Il "trittico" di eventi si chiuderà domenica con il "PietraBanda 2025" rassegna musicale promossa dalla Filarmonica di Capezzano Monte che ospiterà la Filarmonica Municipale "Puccini" Sant’Anna di Cascina: alle 17 le bande sfileranno da piazza Matteotti fino a piazza Duomo con brani in esecuzione singola o "di coppia". Alle 21,15 inizierà il concerto in piazza XXIV Maggio con i musicisti delle Filarmoniche.