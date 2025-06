Moda, musica e spettacoli. Apre a Lido la Fashion week. Si parte con un nuovo format

Fashion Week alla sua ottava edizione con Manila Nazzaro come guest star e tanti altri vip. Si annuncia spettacolare l’evento che parte oggi a Lido di Camaiore, tra grandi ospiti, spettacolo e moda promosso da Al.So. Eventi con il patrocinio e il contributo del Comune di Camaiore. Ma cosa conterrà questa kermesse? Ospite d’onore di domenica sera sarà Manila Nazzaro, conduttrice televisiva e radiofonica, in onda con Mattina Italiana su Radio Rai, attrice teatrale e Miss Italia 1999.

Ma non sarà l’unica star: da oggi a domenica non mancheranno le sorprese in Piazza Principe Umberto sul palco truck eventi: si comincia oggi con il Balla in Tour, un nuovo format in cui giovani talenti della danza si sfidano in un emozionante susseguirsi di generi, stili e influenze. Ospite della serata Matilde Gioe, voce giovane che ha già aperto i concerti di Dargen D’Amico con riconoscimenti di pubblico e critica. Spazio anche ai libri con Giacomo Lucarini che parlerà di life coaching con il suo “La vita secondo te”.

Domani e sabato protagonista e’ la moda con sfilate che portano in passerella sia i grandi nomi che i negozi e le collezioni del territorio. Domani sarà ospite il comico Nico Neri, allievo del grande Gabriele Cirilli, la scrittrice Alessandra Pagani e il super ospite Aleandro Baldi, due volte vincitore a Sanremo e pronto con il nuovo disco da presentare in anteprima.

Il sabato sera in programma insieme alla parte fashion un vero e proprio show musicale con Thomas Grazioso, cantante, ballerino e attore, direttamente da “Amici di Maria De Filippi” passando da “Domenica In” con Mara Venier e poi Cinema Musical e ancora tanta tv con ”Scorie”- “Festa Italiana” con Caterina Balivo ”Eurovision Song Contest” solo per citarne alcuni.

Domenica poi il gran finale con lo stesso Aleandro Baldi presidente di giuria di una tappa del talent Canta in Tour, il dj set dalle 19 di Radio Bruno ed appunto la bellissima e bravissima Manila Nazzaro madrina della serata. Le serate con inizio alle 21 e a ingresso gratuito saranno presentate da Andrea Montaresi e Sandra Pellegrini. "Sono orgogliosa di questo risultato, del programma e degli ospiti, sarà una grande edizione – commenta Sonia Paoli organizzatrice della manifestazione – la Fashion Week è cresciuta negli anni e ringrazio l’Amministrazione per la rinnovata fiducia, apriamo alla grande l’estate a Lido di Camaiore".

Isabella Piaceri