Il fascino delle Mille Miglia: da Viareggio a Torre del Lago 550 vetture d’epoca

Viareggio, 10 giugno 2024 – La 1000Miglia, per la terza volta fa tappa a Viareggio e lo fa, come sempre, in grande stile, sfilando lungo la Passeggiata di Viareggio e poi onorando il Maestro Giacomo Puccini, a Torre del Lago, nel centenario della sua scomparsa: le auto del convoglio faranno ingresso in città nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno, e ripartiranno la mattina seguente per fare rotta verso Roma.

Un convoglio di oltre 550 vetture in gara: 420 esemplari unici prodotti dal 1927 al 1957, preceduti Ferrari della Tribute 1000 Miglia e le 1000 Miglia Green Full-Electric, e poi dalle Supercar e Hypercar iscritte alla 1000 Miglia Experience. Prosegue inoltre il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive con il Politecnico di Milano: l’auto con il robo-autista che punta a completare gran parte del percorso in Modalità di guida autonoma. Torna anche l’Auto Rosa della 1000 Miglia Charity a sostegno dello Ieo – Women’s cancer center, in cui si avvicenderanno diversi personaggi dello spettacolo.

«Uno spettacolo che si rinnova – commenta l’assessore al turismo Alessandro Meciani – che coinvolge appassionati ma anche tantissimi curiosi di questa meravigliose auto d’epoca. Quest’anno abbiamo voluto omaggiare il Maestro Puccini, per altro appassionato di auto: lo abbiamo fatto con un nuovo percorso sul territorio che praticamente viene tutto attraversato dalla Freccia Rossa, e con un bel coinvolgimento delle Fondazioni di riferimento e delle associazioni che ringrazio. Adesso non resta che godersi lo bellezza di questa manifestazione, che trova nella nostra Passeggiata, nella Cittadella, il viale dei Tigli e nella Marina di Torre del Lago, paesaggi unici e bellezza ulteriore".

Il percorso: le auto entreranno a Viareggio dal viale Belluomini e il controllo timbro sarà in piazza Maria Luisa, a partire dalle 18.30 circa. Le Ferrari continueranno su via Marco Polo, svolteranno in via Salvo D’Acquisto e successivamente attraverseranno via Santa Maria Goretti fino a via delle Bocchette per lasciare Viareggio direzione di Lucca, dove termineranno la tappa.

Le auto storiche della 1000 Miglia invece, dopo l’attività di controllo timbro, attraverseranno viale Marconi per le prove cronometrate in piazza Mazzini indicativamente intorno alle le 19.40.

Sul Belvedere delle Maschere verrà allestita una pedana e sarà presente anche il truck della Guardia di Finanza, partner ufficiali delle 1000Miglia, che festeggia i 250 anni del corpo. Continueranno poi in direzione Torre del Lago sfilando lungo viale Manin, via Rosolino Pilo, via Oberdan e poi tutto il viale dei Tigli fino a viale Kennedy. La seconda tappa si concluderà sulla marina di Torre del Lago con il Controllo Orario previsto alle 20 circa. La cena sarà infine al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago.

La mattina del 13 giugno le vetture inizieranno la terza tappa con il controllo orario alle 6.15 circa, dalla Cittadella del Carnevale.

Aspettando la 1000MIGLIA a Torre del Lago: a partire dalle 18 è festa in piazza del Popolo con il Dj set di Andrea Paci e charity grazie al sostegno dell’azienda vinicola Maschio dei Cavalieri. Il ricavato della serata verrà devoluto a scopo benefico alle associazioni Agape e Il Germoglio. E poi tanti gadget a tema il ricordo del passaggio della Freccia Rossa: la carovana sfilerà dalla marina in direzione lago, dalle 20 in poi.

Nella villa museo del Maestro, sul Belvedere, la Fondazione Simonetta Puccini si unisce ai festeggiamenti con un pomeriggio denso di iniziative, cui farà da sfondo l’esposizione, nel garage della Villa Museo Puccini, di una Bentley Mark VI del 1951: l’auto sarà visibile gratuitamente dalle 16 alle 19, per gentile concessione del proprietario.

Il programma prevede alle 17, all’Auditorium Simonetta Puccini, la presentazione del libro “Vivere in sorpasso”, del giornalista e scrittore Francesco Dionigi (PMP Edizioni). Per gli amatori della lirica, invece, l’Auditorium ospita alle 18 un incontro dedicato al dramma “Le Villi”, titolo d’esordio di Puccini, che narra d’amore, tradimento e spiriti vendicativi. L’evento vedrà la partecipazione del tenore Davide Piaggio. Alle 19, infine, visita guidata alla Villa Museo dal tema “Puccini e le automobili”, ad ingresso libero e gratuito. I volti noti: da Blanco, a bordo dell’Auto 1000, che inaugurerà la partenza del convoglio, a Matteo Marzotto ancora una volta a bordo dell’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano. Sulla Lamborghini URUS S rosa della 1000 Miglia Charity, invece, si alterneranno piloti speciali: Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna, Nilufar Addati.

Marco Principini