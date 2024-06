Arriva la Mille Miglia in città

Mercoledì e giovedì prossimi la Mille Miglia storica avrà la sua tappa a Lucca.Il programma partirà mercoledì 12 giugno sera con il Ferrari Tribute 2024: i veicoli arriveranno da viale Luporini intorno alle 19.30 ed entreranno da Porta Sant’Anna salendo sulle Mura. Pertanto mercoledì sono istituiti divieti di sosta con rimozione: dalle ore 15 alle ore 21 piazzale Verdi alla scesa del baluardo San Donato, dalle 16 alle ore 21 in piazza del Collegio. Sempre il 12 giugno dalle 19.30 alle ore 21 divieto di transito sulle Mura ai velocipedi con più di tre ruote. La carovana di auto storiche arriverà invece nelle prime ore di giovedì da viale Luporini per entrare nel centro da Porta San Pietro: il corteo salirà sulle Mura dal baluardo San Colombano e compirà il giro fino al Caffè delle Mura da dove scenderà per proseguire in via Veneto, piazza Napoleone, via Beccheria, piazza San Michele in Foro, via Calderia, piazza San Salvatore, via Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza San Frediano, via della Cavallerizza e usciranno da Porta Santa Maria fuori città. Il 13 giugno dalle ore 5 alle ore 11 scatta il divieto di sosta con rimozione in piazza San Salvatore e piazza San Michele lato sud.

Sempre giovedì dalle 6 alle 11 divieto di transito a tutti i veicoli e ai velocipedi con più di tre ruote sulle Mura, in via Veneto, piazza Napoleone (lati sud e est), via Beccheria, piazza San Michele (sud e ovest), via Calderia, piazza San Salvatore, via Battisti, via San Giorgio, via Fillungo.