Il Maestro e le auto. Le iniziative a Torre per la tappa Mille Miglia

La Mille Miglia 2024, storica corsa automobolistica, farà tappa a Torre del Lago, dove le auto d’epoca arriveranno per rendere omaggio a Giacomo Puccini. Per l’occasione, anche la Fondazione Simonetta Puccini proporrà una serie di iniziative. Dall’’esposizione nel garage della Villa Museo di una Bentley Mark VI del 1951 alla presentazione, alle 17 nell’Auditorium, del libro “Vivere in sorpasso” di Francesco Dionigi con aneddoti e curiosità sulla Mille Miglia. Fino all’incontro, alle 18, con la pianista Silvia Gasperini dedicato al dramma “Le Villi“ e alla visita guidata dal tema “Puccini e le automobili“ alla Villa Museo.