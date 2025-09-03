Medici nel mirino. I sindacati chiedono maggiori tutele

I furti all’ex ospedale Tabarracci e soprattutto il fatto che le guardie mediche, di notte, siano costrette a chiudersi dentro la struttura temendo l’ingresso di malintenzionati, è solo uno degli aspetti di sicurezza che riguardano il settore della sanità pubblica. L’altro aspetto, non meno grave, sono le aggressioni al personale medico e infermieristico in ospedale, soprattutto al Pronto Soccorso. Ma anche fuori l’ospedale Versilia. E’ di qualche giorno fa l’aggressione – per fortuna non grave – a i danni del personale del 118 che stava intervenendo per prestare soccorso a una donna che aveva accusato un malore nella chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago. Fonti sindacali evidenziano che nello scorso anno sono stati 8 gli infortuni degli operatori sanitari che operano all’interno dell’ospedale in conseguenza di altrettante aggressioni. Poi ci sono le aggressioni che non producono infortuni e altre solo verbali. Che restano comunque gravi perché commesse in danno del personale sanitario mentre si trova a lavoro.

Da qualche mese la Regione Toscana ha firmato una delibera con cui vengono unificate le linee guida in caso di aggressioni su tutto il territorio regionale. I sindacati si attendono maggiori tutele del personale.