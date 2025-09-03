Manifestazione. Una fiaccolata in aiuto di Gaza

Un pezzo di strada insieme alla Global Sumud Flotilla. Un cammino, collettivo, per spezzare il silenzio nei confronti della tragedia di Gaza. È quello che si alzerà, domani, anche a Lido di Camaiore, con l’iniziativa organizzata da Lisa Dalle Mura e Martina Silicani dell’associazione di promozione sociale Esse Maiuscola, e da Lorenzo Tosi, con l’adesione di più di trenta realtà, sociali e politiche, del territorio. Partirà alle 20.30 dal ponte sulla fossa dell’abate, camminando, rumorosamente, fino al Pontile di Lido, in occasione della mobilitazione nazionale "Da ogni fiume a ogni mare" e in sostegno della Freedom Flotilla, la marcia "Non restiamo in silenzio. La Versilia con la Flotilla, per Gaza e per la pace": un corteo e un appello di pace e giustizia, accompagnato da fiaccole, bandiere della Palestina e della pace e barchette disegnate e pitturate con i colori palestinesi e da messaggi di solidarietà che saranno poi condivise sui social, come gesto simbolico di vicinanza e di speranza, e, come augurio di buon vento, così come quello che, forse, tirerà sul pontile di Lido di Camaiore, alla flotta umanitaria in viaggio verso Gaza. "Crediamo che non si possa rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso – scrivono gli organizzatori –. Per questo invitiamo associazioni, movimenti, partiti, realtà sociali e singole persone a unirsi a noi in questo evento di pace. Cammineremo insieme con le fiaccole accese per dire che i porti devono chiudersi alla guerra e aprirsi alla vita. Uniti e unite, possiamo dare forza a questo messaggio di dignità, resistenza e pace. La Palestina chiama, e la Versilia risponde". E lo fa, con un un grido e una voce, collettiva, unita e solidale, in difesa dei diritti, della libertà e della vita del popolo palestinese. Come quello della Local March for Gaza tenutasi a Massarosa, con la partecipazione di circa 600 persone, tra cui cittadini, insegnanti, bambini, famiglie, associazioni provenienti anche dalle province vicine, insieme alla sindaca Simona Barsotti ed esponenti del consiglio comunale. E che ha raccolto, in nome dei valori, universali, di pace e solidarietà, 1.565 euro a favore del Pcrf Italia e 394 firme per la petizione "L’Italia scelga la pace", per fermare la vendita di armi ai mercanti e bloccare le politiche di riarmo, in consegna da parte dei coordinatori locali alla Prefettura di Roma il prossimo 3 novembre.

Gaia Parrini