Partenza dal Principino. Attenzione ai divieti

Parte domani da Viareggio la 29esima edizione del Premondiale Giro ciclistico della Toscana Internazionale Femminile – “Memorial Michela Fanini” che si svolgerà dal 4 al 7 settembre in Toscana, con quattro tappe che toccheranno le province di Firenze, Pistoia e Lucca. La corsa, organizzata dalla società ciclistica Michela Fanini, con il patrocinio del comune di Viareggio, vede 28 formazioni al via, con ben 170 atlete in rappresentanza di 40 Paesi.

Quattro le frazioni in programma: il primo appuntamento è domani con la cronosquadre di apertura a Viareggio, lunga 5 chilometri; poi due frazioni che, almeno sulla carta, sono adatte alle velociste (Serravalle-Quarrata nel pistoiese e Segromigno Piano-Segromigno Piano in lucchesia), rispettivamente di 110 e 117 chilometri. Infine, una tappa molto movimentata (con 7 salite in 146 km) dalle mura di Lucca al Viale Verdi a Montecatini Terme.

Il percorso viareggino parte e arriva in viale Belluomini, di fronte al Principino. Corre lungo viale Einaudi, via Fratti, via Vespucci, viale Carducci: ogni squadra farà un solo giro di 5 km. Lungo tutto il circuito sarà vietata la sosta (viali Carducci-Belluomini 12-18 mentre Einaudi, Fratti e Vespucci 10-18). E a partire dalle 13 sarà interdetta la circolazione fino alla fine manifestazione che avverrà indicativamente intorno alle 18. Lungo il tratto del viale Belluomini, per il montaggio di alcune strutture, la chiusura della strada partirà dalle 8 di mattina.