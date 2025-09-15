L’ultimo saluto oggi davanti al suo Mamamia

Oggi alle 15,30 dopo una benedizione della salma nella chiesa di Torre del Lago, verrà dato l’ultimo saluto a Christian Panicucci davanti al Mamamia, "il figlio che la nostra coppia ha generato", ha detto Alessio De Giorgi, suo storico socio in affari, oltre che compagno di vita e poi marito. "Può sembrare insolito, perfino dissacrante – prosegue De Giorgi – un addio in un luogo dedicato al divertimento. Ma il Mamamia oltre a essere una discoteca è sempre stato altro e poi chi conosce Christian sa che non poteva esserci posto più giusto: il Mama più di ogni altra cosa porta la sua impronta più profonda, perché lui ci ha lasciato anima e visione. Sarà del resto lì, tra la spiaggia e la pineta, che Christian continuerà ad esserci: in ogni bacio delle coppie che lì si sono incontrate e che ancora si incontreranno, in ogni serata in cui il Mamamia brillerà della sua energia, in ogni “Hey Baby” che farà ballare la pista - quella canzone che per caso scoprimmo in un viaggio del team del Mama a Gran Canaria -, in ogni battuta delle drag queen cui rispondeva con quel suo sorriso pieno di pudore, in ogni notte d’estate che si accenderà ancora della sua luce".

De Giorgio ricorda l’ex marito che non c’è più: "Dopo una separazione tanto burrascosa quando potente era stato il nostro legame – dice – avevamo ritrovato una pace nostra, intima e preziosa: l’affetto quieto e sincero che sopravvive solo tra chi, per tanto tempo, si è amato davvero. Christian era una persona complessa, apparentemente difficile, ma straordinaria. Ricordo la sua tenacia che nulla riusciva a piegare, la sua semplicità disarmante, la dolcezza che portava dentro, nascosta da una corazza solo apparentemente dura. Era un uomo raro, uno di quelli che non nascono ogni giorno".