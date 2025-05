Le acque calde di Saturnia

Secondo la leggenda, fu il dio Saturno a dar vita alle sorgenti termali di Saturnia, scagliando un fulmine sulla terra per mettere fine alle guerre tra gli uomini: da quel gesto nacquero acque calde, benefiche, simbolo di pace e rinascita. Fondata dagli Etruschi e poi divenuta un importante centro romano, Saturnia, nel cuore della Maremma grossetana, conserva ancora oggi le tracce del suo glorioso passato: la cinta muraria, la Porta Romana e l’antico tracciato della via Clodia raccontano di un borgo che ha attraversato i secoli. La sua storia si arricchisce sotto il dominio degli Aldobrandeschi, dei Medici e, infine, della famiglia Ciacci, che agli inizi del ‘900 costruì un castello in stile neogotico, oggi proprietà privata. Passeggiare per il centro storico significa respirare autenticità: le case in pietra, la Chiesa di Santa Maria Maddalena con opere del XV secolo e la Rocca Aldobrandesca con vista su vigneti e oliveti completano l’identità del borgo.

Dal 2016, Saturnia ospita anche il Polo Culturale Pietro Aldi, museo dedicato al pittore ottocentesco locale e riconosciuto di rilevanza regionale. Il museo ospita le opere del pittore di Manciano Pietro Aldi (1852-1888) e anche mostre temporanee, una biblioteca per bambini e attività culturali che coinvolgono scuole e famiglie. Tra i soggetti dipinti dal pittore maremmano spiccano temi storici – come l’affresco che l’ha reso celebre, ossia l’incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano nella Sala del Risorgimento del Palazzo Pubblico di Siena –, paesaggi e bellissimi ritratti. Ma Saturnia è nota in tutto il mondo soprattutto per le sue acque termali, di cui le persone possono usufruire sia a pagamento tra piscine all’aperto, percorsi benessere e trattamenti, sia in modo gratuito presso le iconiche Cascate del Mulino, accessibili tutto l’anno. Le vasche naturali di travertino con acqua a 37,5°C creano un paesaggio da cartolina e offrono benefici per pelle e vie respiratorie grazie alla presenza di minerali come zolfo, bicarbonato e calcio.

Immergersi in queste piscine è come sottoporsi a un trattamento termale naturale in una infinity pool di straordinaria bellezza. Se vi rimane tempo, dedicate una visita anche a Montemerano, un piccolo gioiello maremmano nominato uno dei borghi più belli d’Italia.