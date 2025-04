La via Crucis. Processione in via Mazzini

In tanti venerdì sera hanno preso parte alla Via Crucis che si è sviluppata lungo la rinnovata via Mazzini a Viareggio. Un percorso partito dalla stazione e che è arrivato fino in Passeggiata bypassando – per così dire – l’ultimo isolato ancora in fase di realizzazione, passando da via Paolina e poi da via XX Settembre. A ogni buon conto un momento di spiritualità e riflessione, quello del ritorno della tradizionale Via Crucis, un evento che anche quest’anno è stato presieduto dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.

La celebrazione è stata promossa dal Servizio di Pastorale Giovanile (Pg) dell’Area pastorale della Versilia e si intitola: "Pellegrini di Speranza", ricollegandosi dunque al Giubileo di quest’anno. "Le meditazioni – spiegano dalla Pg – delle nove stazioni della Via Crucis sono state preparate con cura dai gruppi di adolescenti della Versilia, i quali, tra due settimane, si recheranno a Roma per partecipare al Giubileo loro dedicato".

La processione è partita venerdì sera attorno alle 21. "La Via Crucis di Viareggio – conclude la Pg – è stata proposta come un’opportunità per tutti, giovani e adulti, per unirsi in un momento di comunità, di ascolto e di speranza. In un periodo in cui le sfide quotidiane possono sembrare opprimenti, questo evento invita a riscoprire la luce della speranza e a camminare insieme, come pellegrini in cerca di significato e di rinnovamento". La Via Crucis, attraversando Piazza Mazzini è terminata in Passeggiata, sul Belvedere delle Maschere.