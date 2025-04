La Via Crucis notturna. Dalla stazione al mare il percorso della pace

Le tradizioni pasquali si rinnovano. In attesa della Pasqua le strade cittadine si apprestano a trasformarsi in un percorso di pace, di solidarietà e perdono. I valori, cristiani, etici e morali delle festività pasquali, che anche questo anno rappresentano la speranza in una cornice internazionale caratterizzata dalle guerre e anche dalle preoccupazioni sul panorama economico che mette a dura prova famiglie e imprese, tornano quindi a farsi sentire.

Una situazione generale e uno scenario nel quale ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte e il ruolo delle giovani generazioni diventa quanto mai importante e significativo. E così come negli scorsi anni domani la città si trasforma in un percorso di pace, di riflessione, di valori con un appuntamento che è diventato una tradizione delle festività pasquali. Domani alle 21 si rinnova la consuetudine della Via Crucis cittadina che è organizzata dall’équipe zonale di pastorale giovanile ed è presieduta dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti. La processione partirà alle 21 con ritrovo in piazza Dante Alighieri, nella zona della stazione, per procedere lungo via Mazzini e terminare sul viale a mare in piazza Mazzini.

Le meditazioni lungo il percorso saranno a cura dei ragazzi della città (nella foto nell’edizione dello scorso anno) che saranno protagonisti anche di un altro evento importante evento che porteranno nel cuore. I ragazzi da venerdì 25 a domenica 27 parteciperanno a Roma al Giubileo degli adolescenti. Un’esperienza per la quale si stanno preparando per viverla al massimo con il cuore aperto alla gioia e alla speranza.

Gli organizzatori auspicano per l’evento di domani sera una grande partecipazione come è accaduto nelle precedenti edizioni in modo da vivere e da rendere la Via Crucis un’occasione di riflessione e di partecipazione collettiva in attesa della Pasqua. Le meditazioni che verranno proposte durante il percorso sono state realizzate dai ragazzi che diventano così gli alfieri dei valori che ogni anno la Pasqua porta nelle nostre famiglie. Un percorso quello della Via Crucis di meditazione che vuole essere un grande abbraccio per la città impreziosito dalla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti. Da piazza Dante, cuore della città, fino al mare è il percorso della gioia, speranza, pace di cui ciascuno di noi diventa testimone per un mondo migliore.