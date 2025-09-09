‘Incontemporanea’. Giacomo Mozzi di scena a Lecco

Il fotografo e giornalista viareggino Giacomo Mozzi rappresenterà la Toscana alla VII edizione della kermesse "Incontemporanea 2025 Lecco", in programma dal 2 al 5 ottobre all’Hangar Manzoni nella città che ha fatto da sfondo ai “Promessi Sposi“. Ottantasei gli artisti coinvolti, che vedono le loro opere raccolte in un libro curato dalla scrittrice Silvia Landi, oltre a due mostre collettive dedicate ad Alessandro Manzoni e al tema della donna.

Per Mozzi è un ritorno a Lecco, con la fotografia che scattò nel 2019 della passeggiata di Pescarenico ed inserita nell’ottavo volume speciale del progetto “Incontemporanea 2025“. "Un’immagine che – spiega la curatrice – racconta qualcosa che non esiste più. Ma in questo consiste il ruolo del fotografo, ovvero, imprimere nella memoria un paesaggio prima che si modifichi, in base alle azioni dell’uomo". L’idea di coinvolgere il fotografo viareggino nella composizione del volume, nasce dunque "per accogliere la spiccata sensibilità con cui Mozzi riesce a rappresentare i luoghi in un determinato momento e contesto. E per me – prosegue Landi – è un onore ospitare tanti artisti, con sensibilità diverse, nella città dei Promessi Sposi".

Il formato del libro, ottavo nella lista presentata presso Hangar Manzoni, è tipico dei documenti rilegati, con copertina di pelle per la tiratura limitata e numerata, mentre un secondo formato standard dei libri in commercio è disponibile in vendita per il pubblico.

Red.Viar.