Addio a Marco sulle note di Vasco. Lo strazio di una città per il suo giovane volontario Coriandoli e fiori bianchi per l’ultimo saluto al 32enne che ha perso la vita in un tragico incidente. Sul piazzale della chiesa trattori, ambulanze, fuoristrada e il mondo del Carnevale di cui Marco Riccomagno faceva parte. La famiglia ha invitato a donare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze