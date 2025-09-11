Travolto da un blocco di marmo, operaio si frattura il bacino. Tragedia sfiorata

Pietrasanta, 11 settembre 2025 – Anche l’operaio più esperto sa bene che in un gesto compiuto centinaia di volte può sempre capitare l’imprevisto. Ed è stata infatti la prontezza di riflessi a far sì che l’incidente avvenuto ieri alla “Bacci marmi”, in via Pescarella a Vallecchia, non abbia avuto un esito peggiore rispetto a quello che avrebbe potuto accadere. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 mentre l’operaio stava scaricando una “fetta” di marmo da un macchinario utilizzato per tagliare i blocchi in più parti. All’improvviso, a causa di un difetto del pezzo di marmo, si è staccato un angolo del peso di circa due quintali, travolgendo l’uomo. La lastra lo ha prima colpito, sfiorandolo, alla spalla e all’orecchio sinistro procurandogli lievi escoriazioni, per poi schiacciargli la zona compresa tra il bacino e la gamba destra.

L’uomo, M.A, classe 1967 e residente a Massa, non ha perso sangue e nonostante il dolore è sempre stato cosciente. Sul posto sono subito intervenuti l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta, la polizia municipale di Pietrasanta e l’ispettorato del lavoro dell’Asl per tutti i rilievi del caso. L’operaio, in servizio alla «Bacci marmi» da 23 anni, ai soccorritori ha raccontato tutto per filo e per segno, in particolare il fatto che un incidente del genere non era mai accaduto né a lui né durante gli oltre 65 anni di attività della storica ditta di Vallecchia. L’operaio è stato quindi trasportato all’ospedale «Versilia», dove ieri pomeriggio si parlava non solo di un «grosso trauma» ma anche di una sospetta frattura del bacino. Con l’inevitabile viavai dei suoi titolari e dei colleghi per portargli un po’ di conforto.