Ditta in fiamme a Viareggio, il titolare scrive ai clienti: “Continuiamo a lavorare”

Viareggio, 26 luglio 2023 – Il titolare della ditta Versilia Supply Service, di Viareggio, Giuliano Tomei, fra l'altro presidente anche della squadra del Viareggio calcio ha postato sulla pagina facebook e sulle altre piattaforme dell'azienda una lettera in inglese e italiano rivolta ai propri clienti e fornitori dopo l'incendio che nel pomeriggio di ieri ha danneggiato seriamente il magazzino.

"Cari amici, fornitori e clienti, vi ringraziamo per il supporto e la vicinanza mostrata nelle ore successive a quanto accaduto nel nostro magazzino. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Nonostante la situazione, vogliamo sottolineare con orgoglio che la nostra azienda sta già intraprendendo misure decisive per mitigare gli effetti dell'evento e per continuare la nostra operatività ininterrotta. Il tempestivo e coraggioso intervento delle forze di polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di prendere provvedimenti immediati per ripristinare il magazzino e la zona circostante. In questo modo garantiamo l'operatività di Versilia Supply Service senza interruzioni significative, mantenendo un servizio efficiente come abbiamo sempre fatto. Siamo grati per la vostra pazienza e comprensione durante questo periodo di sfide. Desideriamo inoltre confermare l'operatività di Versilia Provisions che, essendo nella sede distaccata, non ha subito danni causati dall'incendio”.

Nella lettera inoltre si invitano i clienti e i fornitori “a restare in contatto con il nostro team per qualsiasi richiesta e informazione. Siamo qui per assistervi e per fornirvi aggiornamenti regolari riguardo al ripristino delle normali operazioni e la disponibilità delle forniture. Vi ringraziamo di cuore per la vostra fiducia e il vostro supporto continuo. Siamo fiduciosi che, insieme, supereremo questo ostacolo e rafforzeremo ancora di più i legami che ci uniscono".