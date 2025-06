"Omaggio agli artigiani". Tonfano museo a cielo aperto

Per il terzo anno il centro di Tonfano si trasformerà in un museo a cielo aperto con nuove sculture in esposizione per i prossimi sei mesi. La rassegna "Omaggio agli artigiani" torna infatti a riempire di sculture via Versilia, piazza XXIV Maggio e il pontile (nella foto la passata edizione) vista l’intenzione del Comune di confermare anche quest’anno il suo impegno per valorizzare l’eccellenza artigianale locale anche fuori dai consueri spazi del centro storico. L’iniziativa come sempre coinvolge laboratori di marmo e fonderie del bronzo, ed è infatti alle botteghe che è rivolta la manifestazione d’interesse per poter partecipare alla terza edizione in agenda dal 5 luglio al 2 giugno 2026. Il tema scelto, "Marina di Pietrasanta tra mare e scultura", guiderà la selezione delle 12 opere che dovranno essere realizzate in marmo o bronzo. Per partecipare è necessario mettere a disposizione una scultura e fornire una scheda tecnica con tutte le informazioni essenziali: autore, titolo, data di realizzazione, materiali, dimensioni, valore assicurativo, immagini dell’opera e della base e sede di produzione. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 26 giugno agli uffici culturali di via Capriglia o alla mail [email protected]: ulteriori info allo 0584-795507 o alla mail [email protected]