Viareggio, grosso incendio in Darsena: alta colonna di fumo nero

Viareggio, 25 luglio 2023 – Paura in Versilia per un grosso incendio scoppiato in una ditta navale in Darsena, a Viareggio. Dal rogo, avvenuto intorno alle ore 18:30, si è innalzata in cielo un’alta colonna di fumo nero.

L’incendio si è sviluppato in seguito ad alcune esplosioni avvenute nel magazzino di una ditta navale in via Paolo Savi nel porto. Dall’edificio si è levata una colonna di fumo nero ben visibile sia dalla spiaggia della Darsena che da quella della Passeggiata.

Al momento non si hanno notizie di feriti nelle esplosioni e nel successivo incendio. Sul posto sono intervenuti numerose squadre dei vigili del fuoco, mezzi di soccorso e forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico l’intera area.

Il comune di Viareggio conferma che l’incendio è avvenuto in via Paolo Savi, nella ditta Versilia Supply Service. “Si consiglia – scrive il Comune in una nota – di non andare in zona anche per non ostacolare le operazioni di spegnimento".

Sono in corso i rilievi di Arpat per valutare la pericolosità dei fumi che si sono innalzati in cielo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO