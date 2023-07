Incendio in Darsena a Viareggio, il titolare della ditta: “Un milione di euro di danni”

Viareggio, 25 luglio 2023 – Un milione di euro di danni. È la stima avanzata dal titolare della ditta navale Versilia Supply Service, dove oggi in un magazzino in via Paolo Savi, in Darsena, è scoppiato un incendio seguito da una ventina di esplosioni.

Nel rogo del magazzino della ditta, dove lavorano 50 dipendenti, sono andati distrutti quattro furgoni, muletti e materiale di approvvigionamento delle barche ormeggiate nel porto di Viareggio.

I vigili del fuoco lavoreranno anche nella notte per controllare che non ci siano riprese delle fiamme a causa del forte vento che sta imperversando in Versilia.

La paura a Viareggio è stata tanta. E il ricordo dei viareggini è andato subito alla terribile strage del treno deragliato nel 2009, in cui persero la vita 32 persone. Nell’incendio divampato oggi pomeriggio, intorno alle 18:30, fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Subito dopo l’incendio un’altissima colonna di fumo nero si è innalzata in cielo ed è stata ben visibile anche oltre la Passeggiata. Dai rilievi Arpat non sembrano essere emerse problematiche relative all’inquinamento dell'aria.