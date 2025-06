Premio Camaiore. Libri e autori. Ecco la prima rosa

Designata la prima rosa dei libri e degli autori candidati al Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini, XXXVII edizione. La giuria - presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani – ha completato la prima cernita dei libri partecipanti pervenuti entro il termine stabilito: da questi 30 titoli selezionati, verrà ora effettuata una seconda scrematura. Si arriverà dunque alla cinquina delle opere finaliste, in vista della cerimonia finale di settembre.

Rosa Candidati PLC – Francesco Belluomini: Aessandro Agostini, Guglielmo Aprile, Isabella Bignozzi, Maria Rita Bozzetti, Alessio Brandolini, Alessandra Carnaroli, Alessandro Ceni, Alessandra Corbetta, Carola D’Andrea, Sergio D’Amaro, Matteo de Albentiis, Roberto Deidier, Fabio De Santis, Danila Di Croce, Ivan Fedeli, Mina Gechi, Grazia Greco, Alfonso Guida, Paola Loreto, Vincenzo Mascolo, Elena Mearini, Daniela Pericone, Daniela Raimondi, Stefano Raimondi, Valentino Ronchi, Sangiuliano, Domenico Segna, Olga Sesso Sarti, Anna Spissu, Gian Piero Stefanoni.

È stata stilata anche la rosa per il Premio Internazionale, dedicato agli autori esteri, e per il Premio SIAE Under 35, realizzato in collaborazione con SIAE per valorizzare i giovani talenti poetici del nostro Paese.

Candidati Premio Internazionale – Pierre Ech-Ardour, Ottaviano De Biase, Carol Ann Duffy, Nikos Lazaris, Zhao Lihong, Claudia Magliano, Yael Merlini, Widad Nabi, Jonida Prifti, Mattia Ruggeri, Enza Verduchi.

Candidati Premio SIAE Under 35 – Isabella Esposito, Claudia Maria Franchina, Gianluca Furnari, Danila Giancipoli, Pietro Edoardo Mallegni, Riccardo Socci, Paola Tricomi.