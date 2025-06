’Parole in volo’ il premio di Qulture. Gli studenti diventano scrittori

“Parole in volo”: premiate le classi vincitrici del concorso organizzato dall’Associazione Qulture. Successo per la cerimonia conclusiva del Premio artistico letterario “Parole in volo”, nato per promuovere la lettura tra i ragazzi e per migliorare la loro capacità di comprensione dei testi. Il concorso ha visto l’adesione di quattro istituti superiori della provincia: Montessori-Repetti, Zaccagna-Galilei, Marconi e Pascoli.

Al centro del progetto, quest’anno alla sua prima edizione, il romanzo “Il primo mattino del mondo”, ultima fatica di Titti Federico, pubblicato da Felici Editore nella collana Quetzal curata dall’associazione Qulture. Il libro racconta l’amicizia tra un ragazzo e una ragazza negli anni ’80 che affrontano insieme le sfide e le fragilità tipiche dell’adolescenza, riuscendo a superarle grazie al loro legame. Agli studenti è stato chiesto di trarre ispirazione dal romanzo e di creare un elaborato libero nella forma espressiva: erano ammessi racconti, poesie, canzoni, video e illustrazioni. Nel corso degli incontri preliminari nelle varie scuole, i ragazzi hanno potuto incontrare l’autrice e confrontarsi con lei. Gli elaborati sono stati valutati da una giuria presieduta dallo scrittore Sebastiano Mondadori, presente alla cerimonia, e composta Luca Bonini, Manola Ceccarelli, Manuele Moriconi e Iole Simone.

Nel corso della cerimonia, nella chiesa della Santissima Annunziata a Marina di Carrara, sono stati comunicati i vincitori: a conquistare il posto più alto è stata la classe 3B Linguistico Montessori Repetti con il racconto “Un cuore infranto che cerca sostegno” che racconta di come le nostre passioni e le relazioni con gli altri possono aiutarci a sconfiggere l’isolamento; il racconto era corredato da una canzone e un’illustrazione. Il secondo posto se lo è aggiudicato “Il primo mattino del mondo. Diario di pensieri” delle classi 3 e 4 Cage e 5 cat Zaccagna-Galilei: una raccolta di pensieri apprezzata per la sua autenticità emotiva. Al terzo posto la classe 3D Linguistico Montessori Repetti con il racconto “Diverse sotto lo stesso muro”, la storia di due ragazze provenienti da contesti molto diversi, unite da un legame più forte delle differenze.

I premi, consegnati da Titti Federico consistevano in una targa di marmo e nella possibilità di partecipare, per ognuno dei ragazzi a un workshop a scelta fra scrittura creativa, pittura, disegno, videomaking. I corsi si terranno in autunno. Agli insegnanti, che si sono spesi la presidente dell’Associazione Qulture, Michela Rossi, ha dedicato un ringraziamento speciale, consegnando loro dei taccuini artistici realizzati appositamente dall’illustratrice Margherita Silvestri.