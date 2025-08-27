Inaugurata la statua in omaggio a Marchetti

È stata ufficialmente inaugurata la statua “L’Indiano”, un’opera realizzata da Enrico Marchetti, figura poliedrica e amatissima di Camaiore, venuta a mancare il 23 agosto 2022. A tre anni dalla sua scomparsa, la città ha voluto ricordarlo e onorarne la memoria con un gesto simbolico e profondamente sentito: la collocazione permanente di una sua creazione artistica in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, il Giardino Murato.

Enrico Marchetti è stato molto più di un artista. La sua vita è stata un intreccio ricco e generoso di passioni, impegno e dedizione. Calciatore in gioventù, insegnante e educatore per vocazione, uomo delle istituzioni e politico profondamente radicato nel territorio, ha sempre agito con una sensibilità particolare verso le tematiche sociali e le necessità della comunità. Non a caso, nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli fondamentali nella vita pubblica cittadina. "Camaiore omaggia la memoria di un grande uomo, una figura ancora nel cuore e nel pensiero di tutta la Città, a cui ha dato tanto e in cui l’esempio continua ad essere tramandato e messo in pratica", ha commentato il sindaco Marcello Pierucci.

"E lo omaggia attraverso l’arte, una delle passioni di vita di Enrico, con una delle sue opere che rimarrà per sempre in uno tra i più belli spazi di Camaiore, il nostro Giardino Murato, nel cuore del nostro Centro storico. Grazie Enrico - ha concluso il sindaco - Camaiore ti ricorderà per sempre".