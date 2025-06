L’opera "3" avrà una casa. Collocazione a settembre accanto alle medie Barsanti

Ad un mese dalla promessa fatta in pubblico, arriva ora anche l’ufficialità. La scultura "3" dell’artista Giovanni da Monreale, con il suo messaggio rivolto all’abuso dei telefoni tra giovani e giovanissimi, verrà collocata per sempre in città. Non in un posto qualsiasi, ma sul muretto lungo la discesa in via Marconi che separa le scuole medie "Barsanti" e il comando di polizia municipale. Già pronta anche la data dell’inaugurazione: avverrà a settembre (va definito ancora il giorno) con l’inizio del nuovo anno scolastico, favorendo così la presenza degli alunni e dello stesso artista siciliano, che potrà spiegare la natura dell’opera e sensibilizzare i bambini sull’uso degli smartphone. Anche "3" troverà finalmente pace dato che l’artista l’aveva collocato a marzo all’imbocco del sottopasso alla stazione, ma Rfi gli comunicò che avrebbe dovuto toglierlo.

"È stato allora – spiega il consigliere della ’Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto’ Giacomo Vannucci – che ho preso a cuore la vicenda promettendo a Giovanni di avviare un percorso finalizzato alla collocazione dell’opera in uno spazio pubblico. Alla fine ho concordato location e data del taglio del nastro con l’ufficio cultura, decidendo di collocare ’3’ a settembre coinvolgendo sia l’artista che gli alunni delle medie ’Barsanti’. Quel muretto è il luogo ideale per una scultura che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica. Non è solo un fattore artistico, ma anche di messaggi e valori che vengono trasmessi. Ha poco senso inaugurarla ora che le scuole chiudono: lo faremo con l’inizio del prossimo anno scolastico – conclude Vannucci – in modo che quel giorno anche Giovanni possa partecipare per rivolgersi agli alunni e metterli in guardia sugli effetti dell’utilizzo esagerato del telefono. È fondamentale parlare ai nostri giovani fin dalla tenera età".

L’annuncio è stato accolto con grande soddisfazione da Giovanni da Monreale, che vive e lavora a Pietrasanta dal 2008. Ieri mattina anche lui ha mantenuto una promessa fatta a suo tempo. Si è recato di buon’ora alle elementari "Pascoli" di Porta a Lucca e ha restaurato "8", opera in vetroresina e ferro collocata nel 2014 all’ingresso dell’istituto anche in quel caso per affrontare il tema del rapporto tra giovani e telefoni.