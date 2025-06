Un monumento per la gente di mare

Stamani alle 10 al Museo della Marineria appuntamento per tutti i marittimi e chiunque voglia partecipare per la presentazione del progetto del monumento alla Gente di Mare di Viareggio. L’iniziativa del Comitato appositamente costituitosi si svolge in occasione della giornata mondiale della Gente di Mare e vuole colmare la mancanza a Viareggio di un’opera specificatamente dedicata al ricordo di questi lavoratori, per il legame indissolubile che la città ha sempre avuto con il mare e con tutti coloro che da sempre lo vivono: i naviganti, i pescatori, i costruttori navali e le loro famiglie. Nonostante la tradizione marinara duecentennale non esiste un monumento che rappresenti un simbolo duraturo, un punto di riferimento che celebra il coraggio, la dedizione e il sacrificio di chi ha sempre tratto dal mare il proprio sostentamento, contribuendo in modo fondamentale alla storia e all’identità di Viareggio. L’idea del comitato Gente di Mare è quella di creare un’opera d’arte che parli direttamente al cuore dei viareggini e dei visitatori, che ricordi le storie di chi è partito e di chi è tornato, e quanti hanno lottato con le onde e chi ha costruito navi che hanno solcato i mari di tutto il mondo. Un doveroso omaggio alle generazioni passate e un’ispirazione per quelle future, un monito a non dimenticare le radici profonde di Viareggio.

Autore sarà Jacopo Allegrucci maestro e artista apprezzatissimo non solo in città: alla prestigiosa Triennale di Milano, invitato da Stefano Boeri, Jacopo ha in esposizione fino al 9 novembre la sua grande balenotterra azzurra in cartapesta.