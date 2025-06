Il piano della mobilità sostenibile. Organizzate due passeggiate urbane per costruire il futuro della città

Il Comune di Viareggio invita la cittadinanza a prendere parte attiva alla definizione del “Piano urbano della mobilità sostenibile“ (PUMS) con un nuovo evento partecipativo in programma per venerdì. Un’occasione per esplorare direttamente i luoghi della nostra città che sono stati analizzati nell’ambito del Pums, accompagnati dai progettisti stessi. Verranno organizzate due passeggiate tematiche guidate, pensate per permettere a tutti di comprendere le proposte del Piano e contribuire con osservazioni e suggerimenti preziosi. "Abbiamo fortemente voluto queste passeggiate urbane – commenta l’assessore all’Urbanistica Federico Pierucci – perché crediamo che la progettazione della mobilità cittadina non possa prescindere dall’ascolto diretto dei cittadini. Il PUMS è uno strumento strategico che avrà un impatto concreto sulla qualità della vita urbana nei prossimi anni. Coinvolgere attivamente la popolazione in questa fase significa raccogliere osservazioni preziose, ma anche costruire una consapevolezza condivisa sugli obiettivi e le sfide del cambiamento. Camminare insieme ai progettisti nei luoghi oggetto del Piano non è solo simbolico: è il modo migliore per far emergere criticità, idee e soluzioni che partono dall’esperienza quotidiana di chi vive la città".

Le passeggiate sono due, a Viareggio Centro e Torre del Lago: Il primo appuntamento è per venerdì 27, alle 9, con ritrovo a Villa Paolina. Dopo i saluti istituzionali e una breve introduzione, i partecipanti saranno accompagnati dai progettisti lungo un percorso che racchiude alcuni aspetti salienti del Piano per il centro di Viareggio. Sempre venerdì ma alle 17, secondo appuntamento con ritrovo nella Sala Beconi alla circoscrizione di Torre del Lago. I partecipanti saranno accompagnati dai progettisti lungo un percorso che racchiude alcuni aspetti salienti del Piano per l’area di Torre del Lago.